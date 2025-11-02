Workday Programleder Lønninger

Programleder-kompensasjon in United States hos Workday varierer fra $139K per year for P2 til $261K per year for P5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $224K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Workdays totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå Legg til komp Sammenlign nivåer

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus P1 Associate PM $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Senior Associate PM $139K $114K $14.7K $10.5K P3 Program Manager $189K $146K $31.8K $11.4K P4 Senior PM $246K $180K $48.8K $17K Vis 2 flere nivåer

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Siste lønnsrapporter

​ Tabellfilter Abonner Legg til Legg til lønn Legg til kompensasjon

Selskap Lokasjon | Dato Nivånavn Merkelapp År med Erfaring Totalt / I Selskapet Total Kompensasjon ( USD ) Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus Ingen lønninger funnet Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Få varsel om nye lønnstall Eksporter DataSe Åpne Stillinger

HR / Rekruttering? Opprett et interaktivt tilbud

Opptjeningsplan Hovedplan 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Workday er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

Hva er opptjeningsplanen hos Workday ?

Få verifiserte lønninger i innboksen din Abonner på verifiserte Programleder tilbud . Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer → Skriv inn e-postadressen din Skriv inn e-postadressen din Abonner Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.