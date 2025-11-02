Produktleder-kompensasjon in United States hos Workday varierer fra $143K per year for P1 til $501K per year for P6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $266K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Workdays totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
$143K
$116K
$20.9K
$5.6K
P2
$153K
$121K
$28.4K
$3.4K
P3
$242K
$172K
$54.1K
$15.3K
P4
$277K
$193K
$63.5K
$19.8K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Workday er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)