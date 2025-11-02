Selskapskatalog
Workday Produktdesignleder Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Workdays totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Vanlig Område
Mulig Område
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Workday er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesignleder hos Workday in Denmark ligger på en årlig totalkompensasjon på DKK 1,758,552. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Workday for Produktdesignleder rollen in Denmark er DKK 1,211,775.

