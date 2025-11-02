Selskapskatalog
Workday
Workday Forretningsoperasjonsleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Forretningsoperasjonsleder totalkompensasjonen hos Workday varierer fra PLN 200K til PLN 280K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Workdays totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Vanlig Område
Mulig Område
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Workday er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsoperasjonsleder hos Workday ligger på en årlig totalkompensasjon på PLN 280,041. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Workday for Forretningsoperasjonsleder rollen er PLN 200,030.

