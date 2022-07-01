Selskapskatalog
Wisk
Wisk Lønninger

Wisks lønn varierer fra $100,500 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $232,155 for en Maskinvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Wisk. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $176K
Romfartsingeniør
$153K
Maskinvareingeniør
$232K

Personalavdeling
$133K
Maskiningeniør
$216K
Produktdesigner
$101K
Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Wisk is Maskinvareingeniør at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $232,155. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Wisk is $164,130.

Andre ressurser