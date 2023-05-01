Selskapskatalog
WisdomTree
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

WisdomTree Lønninger

WisdomTrees lønn varierer fra $85,570 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $338,300 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos WisdomTree. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Administrativ assistent
$85.6K
Forretningsanalytiker
$151K
Dataanalytiker
$87.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Produktleder
$338K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos WisdomTree er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $338,300. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos WisdomTree er $119,093.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for WisdomTree

Relaterte selskaper

  • Spotify
  • Flipkart
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser