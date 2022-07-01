Selskapskatalog
Wildlife Studios
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Wildlife Studios Lønninger

Wildlife Studioss lønn varierer fra $19,813 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $767,820 for en Produktdesignleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Wildlife Studios. Sist oppdatert: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
Median $19.8K

Videospill Programvareingeniør

Programvareutviklingsleder
Median $108K
Forretningsanalytiker
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Dataanalytiker
$39.5K
Dataforsker
$177K
Produktdesigner
$23.2K
Produktdesignleder
$768K
Produktleder
$26.1K
Programleder
$105K
Prosjektleder
$130K
Rekrutterer
$22.3K
Løsningsarkitekt
$23.1K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Wildlife Studios er Produktdesignleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $767,820. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Wildlife Studios er $41,538.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Wildlife Studios

Relaterte selskaper

  • Playrix
  • VGW
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser