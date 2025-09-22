Programvareutvikler-kompensasjon in Brazil hos WEX varierer fra R$118K per year for Software Engineer II til R$168K per year for Software Engineer III. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Brazil utgjør totalt R$153K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for WEXs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
Inkluderte stillingerSend inn ny stilling