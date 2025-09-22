Selskapskatalog
Programvareutvikler-kompensasjon in Brazil hos WEX varierer fra R$118K per year for Software Engineer II til R$168K per year for Software Engineer III. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Brazil utgjør totalt R$153K.

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer I
(Inngangsnivå)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
R$885K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos WEX?

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos WEX in Brazil ligger på en årlig totalkompensasjon på R$198,930. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos WEX for Programvareutvikler rollen in Brazil er R$154,969.

