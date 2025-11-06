Selskapskatalog
Western Union
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

  • Pune Metropolitan Region

Western Union Programvareingeniør Lønninger i Pune Metropolitan Region

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Pune Metropolitan Region hos Western Union utgjør totalt ₹1.85M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Western Unions totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
Western Union
DevOps Engineer
Pune, MH, India
Totalt per år
₹1.85M
Nivå
Junior
Grunnlønn
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Backend Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Western Union in Pune Metropolitan Region ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,030,526. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Western Union for Programvareingeniør rollen in Pune Metropolitan Region er ₹1,846,136.

