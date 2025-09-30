Selskapskatalog
Waze
Waze Programvareutvikler Lønninger i Warsaw Metropolitan Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Warsaw Metropolitan Area hos Waze utgjør totalt PLN 55.2K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Wazes totalkompensasjonspakker.

Median Pakke
Waze
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
PLN 55.2K
Nivå
hidden
Grunnlønn
PLN 55.2K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År i selskapet
5-10 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Waze?

PLN 160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Waze in Warsaw Metropolitan Area ligger på en årlig totalkompensasjon på PLN 96,234. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Waze for Programvareutvikler rollen in Warsaw Metropolitan Area er PLN 55,200.

