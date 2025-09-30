Selskapskatalog
Waymo
Waymo Programvareutviklingsleder Lønninger i San Francisco Bay Area

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area hos Waymo utgjør totalt $950K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Waymos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
Totalt per år
$950K
Nivå
L7
Grunnlønn
$350K
Stock (/yr)
$500K
Bonus
$100K
År i selskapet
9 År
Års erfaring
11 År
Hva er karrierenivåene hos Waymo?

$160K

Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
WMU

Hos Waymo er WMUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutviklingsleder at Waymo in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $1,114,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo for the Programvareutviklingsleder role in San Francisco Bay Area is $926,500.

Andre ressurser