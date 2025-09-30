Selskapskatalog
Waymo Programvareutvikler Lønninger i Warsaw Metropolitan Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Warsaw Metropolitan Area hos Waymo varierer fra PLN 80.1K per year for L3 til PLN 97.1K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Warsaw Metropolitan Area utgjør totalt PLN 87K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Waymos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L3
(Inngangsnivå)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
WMU

Hos Waymo er WMUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Inkluderte stillinger

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Systemingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Waymo in Warsaw Metropolitan Area ligger på en årlig totalkompensasjon på PLN 112,939. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Waymo for Programvareutvikler rollen in Warsaw Metropolitan Area er PLN 87,756.

