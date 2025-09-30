Selskapskatalog
Waymo
Waymo Programvareutvikler Lønninger i San Francisco Bay Area

Programvareutvikler-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Waymo varierer fra $234K per year for L3 til $900K per year for L7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $355K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Waymos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L3
(Inngangsnivå)
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
WMU

Hos Waymo er WMUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Systemingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Waymo in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $900,429. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Waymo for Programvareutvikler rollen in San Francisco Bay Area er $353,000.

