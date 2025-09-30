Programvareutvikler-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Waymo varierer fra $234K per year for L3 til $900K per year for L7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $355K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Waymos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L3
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Waymo er WMUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
WMUs are Waymo's version of RSUs
