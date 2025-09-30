Programvareutvikler-kompensasjon in Poland hos Waymo varierer fra PLN 80.1K per year for L3 til PLN 97.1K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Poland utgjør totalt PLN 87K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Waymos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Waymo er WMUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
WMUs are Waymo's version of RSUs
