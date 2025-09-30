Selskapskatalog
Waymo
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktleder

  • Alle Produktleder lønninger

  • San Francisco Bay Area

Waymo Produktleder Lønninger i San Francisco Bay Area

Produktleder-mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area hos Waymo utgjør totalt $418K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Waymos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
Waymo
Product Manager
San Francisco, CA
Totalt per år
$418K
Nivå
L5
Grunnlønn
$233K
Stock (/yr)
$150K
Bonus
$35K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Waymo?

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
WMU

Hos Waymo er WMUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Produktleder tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos Waymo in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $575,791. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Waymo for Produktleder rollen in San Francisco Bay Area er $393,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Waymo

Relaterte selskaper

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser