Waymo Lønninger

Waymos lønn varierer fra $59,623 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $950,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Waymo. Sist oppdatert: 8/28/2025

$160K

Programvareutvikler
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Systemingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Teknisk programleder
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Dataforsker
L4 $255K
L5 $339K

Maskinvareingeniør
L5 $394K
L6 $479K
Produktleder
Median $418K
Programvareutviklingsleder
Median $950K
Programleder
Median $194K
Personalavdeling
Median $145K
Rekrutterer
Median $173K
Maskiningeniør
Median $378K
Regnskapsfører
$98K

Teknisk Regnskapsfører

Forretningsoperasjonsleder
$358K
Forretningsanalytiker
$392K
Forretningsutvikling
$510K
Dataforskningsleder
$390K
Finansanalytiker
$265K
Informasjonsteknolog (IT)
$59.6K
Markedsføringsoperasjoner
$209K
Produktdesigner
$118K
Prosjektleder
$543K
UX-forsker
$125K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
WMU

Hos Waymo er WMUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Ofte stilte spørsmål

