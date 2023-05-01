Walker & Dunlop Lønninger

Walker & Dunlops lønn varierer fra $70,350 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $310,440 for en Datavitenskap-leder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Walker & Dunlop . Sist oppdatert: 11/23/2025