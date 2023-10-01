Selskapskatalog
Wadhwani AI
Wadhwani AI Lønninger

Wadhwani AIs lønn varierer fra $13,918 i total kompensasjon per år for en Venturekapitalist på laveste nivå til $153,000 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Wadhwani AI. Sist oppdatert: 11/13/2025

Datavitenskaper
Median $33.4K
Programvareingeniør
$153K
Venturekapitalist
$13.9K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Wadhwani AI er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $153,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Wadhwani AI er $33,372.

