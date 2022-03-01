Selskapskatalog
VVDN Technologies
VVDN Technologies Lønninger

VVDN Technologiess lønn varierer fra $1,172 i total kompensasjon per år for en Maskinvareingeniør på laveste nivå til $122,400 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos VVDN Technologies. Sist oppdatert: 11/13/2025

Programvareingeniør
Median $100K
Maskinvareingeniør
$1.2K
Produktdesigner
$4.6K

Produktleder
$122K
Løsningsarkitekt
$39.7K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos VVDN Technologies er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $122,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos VVDN Technologies er $39,689.

Andre ressurser