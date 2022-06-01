Selskapskatalog
Vulcan Cyber
Vulcan Cyber Lønninger

Vulcan Cybers lønn varierer fra $129,052 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $174,125 for en Salgsingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Vulcan Cyber. Sist oppdatert: 11/13/2025

Programvareingeniør
Median $129K
Markedsføringsoperasjoner
$148K
Salgsingeniør
$174K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Vulcan Cyber er Salgsingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $174,125. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Vulcan Cyber er $147,900.

