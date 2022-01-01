Selskapskatalog
VTS
VTS Lønninger

VTSs lønn varierer fra $88,200 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $850,944 for en Rekrutterer på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos VTS. Sist oppdatert: 11/13/2025

Programvareingeniør
Median $115K

Fullstack Programvareutvikler

Programvareutviklingsleder
Median $155K
Produktdesigner
Median $92K

Produktleder
Median $116K
Forretningsanalytiker
$88.2K
Kundeservice
$118K
Kundesuksess
$179K
Datavitenskaper
$161K
Maskinvareingeniør
$107K
Prosjektleder
$114K
Rekrutterer
$851K
Salg
$189K
Salgsingeniør
$161K
Cybersikkerhetsanalytiker
$116K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos VTS er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos VTS er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos VTS er Rekrutterer at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $850,944. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos VTS er $116,920.

