VTEX Lønninger

VTEXs lønn varierer fra $30,845 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $215,070 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos VTEX. Sist oppdatert: 11/13/2025

Programvareingeniør
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Ledelsesrådgiver
$84.1K
Markedsføring
$80.2K

Produktdesigner
$51.6K
Produktleder
$60K
Salg
$215K
Programvareutviklingsleder
$212K
Løsningsarkitekt
$66.5K
Den høyest betalte rollen rapportert hos VTEX er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $215,070. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos VTEX er $66,455.

