VTB Lønninger

VTBs lønn varierer fra $23,780 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $165,340 for en Informasjonsteknolog (IT) på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos VTB. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $41.3K

Backend Programvareingeniør

Dataingeniør

DevOps Ingeniør

Dataforsker
Median $32.8K
Løsningsarkitekt
Median $83.8K

Produktdesigner
Median $44.9K
Prosjektleder
Median $40.3K
Forretningsanalytiker
Median $41.1K
Produktleder
Median $54K
Dataanalytiker
$23.8K
Finansanalytiker
$44.9K
Personalavdeling
$89.8K
Informasjonsteknolog (IT)
$165K
Markedsføring
$52.7K
Salg
$34.1K
Teknisk programleder
$128K
Risikokapitalist
$117K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos VTB er Informasjonsteknolog (IT) at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $165,340. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos VTB er $44,919.

