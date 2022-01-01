Selskapskatalog
Volvo Car Lønninger

Volvo Cars lønn varierer fra $4,814 i total kompensasjon per år for en Teknisk forfatter på laveste nivå til $201,000 for en Forretningsoperasjoner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Volvo Car. Sist oppdatert: 10/17/2025

Programvareutvikler
Median $66.3K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Produktleder
Median $71.1K
Programvareutviklingsleder
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Dataforsker
Median $64K
Regnskapsfører
$24.1K
Forretningsoperasjoner
$201K
Forretningsanalytiker
$82.6K
Dataanalytiker
$58.7K
Maskinvareingeniør
$22.6K
Industridesigner
$5.9K
Markedsføring
$52.6K
Maskiningeniør
$24.9K
Produktdesigner
$83K
Rekrutterer
$90.2K
Løsningsarkitekt
$69K
Teknisk forfatter
$4.8K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Volvo Car er Forretningsoperasjoner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $201,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Volvo Car er $65,187.

