Voltela
    Om

    Voltela is a company that provides guaranteed network connectivity for unlimited safety of autonomous drone operations using off the shelf communication hardware and proprietary software solutions.

    voltela.com
    Nettside
    2021
    Grunnlagt år
    5
    # Ansatte
    $0-$1M
    Estimert inntekt
    Hovedkontor

