Voloridge Investment Management Lønninger

Voloridge Investment Managements lønn varierer fra $78,499 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $489,600 for en Dataforskningsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Voloridge Investment Management. Sist oppdatert: 10/17/2025

Programvareutvikler
Median $200K
Dataanalytiker
$78.5K
Dataforskningsleder
$490K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Dataforsker
$248K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Voloridge Investment Management er Dataforskningsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $489,600. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Voloridge Investment Management er $224,176.

Andre ressurser