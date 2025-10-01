Programvareutvikler-kompensasjon in Sofia City Province hos VMware varierer fra BGN 45K per year for P1 til BGN 224K per year for Staff Engineer 2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Sofia City Province utgjør totalt BGN 115K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for VMwares totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
MTS 1
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
BGN 101K
BGN 79.2K
BGN 15.8K
BGN 5.5K
Senior MTS
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos VMware er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)
