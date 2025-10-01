Selskapskatalog
VMware
VMware Programvareutvikler Lønninger i Ireland

Programvareutvikler-kompensasjon in Ireland hos VMware varierer fra €85.7K per year for P1 til €176K per year for Staff Engineer 1. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Ireland utgjør totalt €130K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for VMwares totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
MTS 1
P1(Inngangsnivå)
€85.7K
€77.1K
€0
€8.6K
MTS 2
P2
€82.1K
€65.7K
€7.6K
€8.7K
MTS 3
P3
€114K
€84.9K
€19.2K
€9.5K
Senior MTS
P4
€150K
€106K
€31.7K
€12K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos VMware er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)



Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Nettverksингениør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Systemingeniør

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at VMware in Ireland sits at a yearly total compensation of €180,035. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Programvareutvikler role in Ireland is €124,097.

