Programvareutvikler-kompensasjon in China hos VMware varierer fra CN¥50K per year for P2 til CN¥144K per year for Staff Engineer 1. Den yearlige mediankompensasjonspakken in China utgjør totalt CN¥77.6K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for VMwares totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
MTS 1
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
CN¥72.2K
CN¥55.8K
CN¥12.8K
CN¥3.6K
Senior MTS
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos VMware er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)
