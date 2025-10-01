Selskapskatalog
VMware Programvareutvikler Lønninger i Beijing Metropolitan Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Beijing Metropolitan Area hos VMware varierer fra CN¥50K per year for P2 til CN¥166K per year for Staff Engineer 1. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Beijing Metropolitan Area utgjør totalt CN¥71.2K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for VMwares totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
MTS 1
P1(Inngangsnivå)
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
P2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
P3
CN¥69.4K
CN¥59.8K
CN¥8.1K
CN¥1.6K
Senior MTS
P4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Vis 5 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

CN¥160K

Eksporter Data
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos VMware er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)



Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Nettverksингениør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Systemingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos VMware in Beijing Metropolitan Area ligger på en årlig totalkompensasjon på CN¥166,361. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos VMware for Programvareutvikler rollen in Beijing Metropolitan Area er CN¥59,528.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for VMware

