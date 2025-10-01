Selskapskatalog
VMware
VMware Produktleder Lønninger i San Francisco Bay Area

Produktleder-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos VMware varierer fra $193K per year for P3 til $460K per year for P7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $310K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for VMwares totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P3
Product Manager
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
Sr. Product Manager
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
Product Line Manager
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos VMware er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Produktleder at VMware in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $463,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Produktleder role in San Francisco Bay Area is $306,000.

