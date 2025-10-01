Selskapskatalog
VMware
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktleder

  • Alle Produktleder lønninger

  • India

VMware Produktleder Lønninger i India

Produktleder-kompensasjon in India hos VMware varierer fra ₹4.29M per year for P3 til ₹13.27M per year for P6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹5.75M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for VMwares totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P3
Product Manager
₹4.29M
₹3.8M
₹236K
₹253K
P4
Sr. Product Manager
₹6.86M
₹5.1M
₹1.26M
₹498K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
Vis 2 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

₹13.95M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.62M+ (noen ganger ₹26.16M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos VMware er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Produktleder tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos VMware in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹13,492,100. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos VMware for Produktleder rollen in India er ₹5,439,057.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for VMware

Relaterte selskaper

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser