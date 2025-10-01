Selskapskatalog
VMware
VMware Produktleder Lønninger i Greater Bengaluru

Produktleder-kompensasjon in Greater Bengaluru hos VMware varierer fra ₹3.61M per year for P3 til ₹13.27M per year for P6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹6.29M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for VMwares totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P3
Product Manager
₹3.61M
₹3.12M
₹283K
₹208K
P4
Sr. Product Manager
₹7.14M
₹5.15M
₹1.58M
₹413K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
₹13.95M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.62M+ (noen ganger ₹26.16M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos VMware er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)



Ofte stilte spørsmål

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Produktleder na VMware in Greater Bengaluru é uma remuneração total anual de ₹15,105,558. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na VMware para a função de Produktleder in Greater Bengaluru é ₹5,543,600.

Andre ressurser