VK Lønninger

VKs lønn varierer fra $16,887 i total kompensasjon per år for en Forretningsoperasjonsleder på laveste nivå til $201,000 for en Dataforskningsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos VK. Sist oppdatert: 9/16/2025

$160K

Programvareutvikler
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS Ingeniør

Android Ingeniør

Mobil Programvareingeniør

Frontend Programvareingeniør

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Sikkerhet Programvareingeniør

DevOps Ingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Dataforsker
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Produktleder
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Dataanalytiker
Median $39K
Programvareutviklingsleder
Median $80.2K
Produktdesigner
Median $36.6K

UI Designer

Prosjektleder
Median $45.4K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $30K
Markedsføring
Median $31.5K
Forretningsoperasjonsleder
$16.9K
Forretningsanalytiker
$18.2K
Forretningsutvikling
$47.2K
Dataforskningsleder
$201K
Maskinvareingeniør
$101K
Personalavdeling
$31.8K
Informasjonsteknolog (IT)
$47K
Juridisk
$32K
Rekrutterer
$37.3K
Løsningsarkitekt
$62.6K

Dataarkitekt

Teknisk programleder
$70.2K
UX-forsker
$34.7K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos VK er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at VK is Dataforskningsleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VK is $42,804.

