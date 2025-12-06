Selskapskatalog
Vizient
Vizient UX-forsker Lønninger

Den gjennomsnittlige UX-forsker totalkompensasjonen in United States hos Vizient varierer fra $68.4K til $97.2K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Vizients totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$77.7K - $92.1K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$68.4K$77.7K$92.1K$97.2K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Vizient?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos Vizient in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $97,175. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Vizient for UX-forsker rollen in United States er $68,445.

Andre ressurser

