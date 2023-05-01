Selskapskatalog
Visual Data Media Services
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Visual Data Media Services Lønninger

Visual Data Media Servicess lønn varierer fra $32,249 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $110,550 for en Dataanalytiker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Visual Data Media Services. Sist oppdatert: 9/16/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Dataanalytiker
$111K
Markedsføringsoperasjoner
$45.7K
Salg
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Programvareutvikler
$32.2K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Visual Data Media Services er Dataanalytiker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $110,550. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Visual Data Media Services er $62,653.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Visual Data Media Services

Relaterte selskaper

  • Square
  • Airbnb
  • Amazon
  • Google
  • Coinbase
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser