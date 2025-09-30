Selskapskatalog
Visma
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Visma Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Norway hos Visma utgjør totalt NOK 700K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Vismas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
Visma
Web Developer
Oslo, OS, Norway
Totalt per år
NOK 700K
Nivå
L2
Grunnlønn
NOK 700K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos Visma?

NOK 1.64M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig NOK 307K+ (noen ganger NOK 3.07M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Programvareutvikler di Visma in Norway berada pada jumlah pampasan tahunan NOK 1,440,968. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Visma untuk peranan Programvareutvikler in Norway ialah NOK 699,677.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Visma

Relaterte selskaper

  • Spotify
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Intuit
  • Flipkart
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser