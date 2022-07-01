Selskapskatalog
Virta Health
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Virta Health Lønninger

Virta Healths medianlønn er $215,000 for en Programvareutvikler . Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Virta Health. Sist oppdatert: 9/2/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $215K

Backend Programvareingeniør

Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Virta Health er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Virta Health er Programvareutvikler med en årlig totalkompensasjon på $215,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Virta Health er $215,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Virta Health

Relaterte selskaper

  • Flipkart
  • Roblox
  • Snap
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser