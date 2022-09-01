Selskapskatalog
Virginia Tech
Virginia Tech Lønninger

Virginia Techs lønn varierer fra $33,150 i total kompensasjon per år for en Biomedisinsk ingeniør på laveste nivå til $91,540 for en Materialingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Virginia Tech. Sist oppdatert: 9/2/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Dataforsker
Median $68.6K

Maskinvareingeniør
Median $42K
Biomedisinsk ingeniør
$33.2K
Kjemisk ingeniør
$51K

Informasjonsteknolog (IT)
$78K
Materialingeniør
$91.5K
Løsningsarkitekt
$75.4K
Den høyest betalte rollen rapportert hos Virginia Tech er Materialingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $91,540. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Virginia Tech er $68,640.

Andre ressurser