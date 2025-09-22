Selskapskatalog
Vinted
  • Lønninger
  • Dataforsker

  • Alle Dataforsker lønninger

Vinted Dataforsker Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Vinteds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

€72.1K - €87.1K
Germany
Vanlig Område
Mulig Område
€67.3K€72.1K€87.1K€91.9K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Vinted er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataforsker hos Vinted in Germany ligger på en årlig totalkompensasjon på €91,863. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Vinted for Dataforsker rollen in Germany er €67,313.

Andre ressurser