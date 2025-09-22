Selskapskatalog
Vinted Dataanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Dataanalytiker totalkompensasjonen in Germany hos Vinted varierer fra €51.9K til €74.1K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Vinteds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

€59.5K - €69.7K
Germany
Vanlig Område
Mulig Område
€51.9K€59.5K€69.7K€74.1K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Vinted er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Dataanalytiker at Vinted in Germany sits at a yearly total compensation of €74,117. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vinted for the Dataanalytiker role in Germany is €51,946.

