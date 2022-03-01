Selskapskatalog
Vinted
Vinted Lønninger

Vinteds lønn varierer fra $33,163 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $127,917 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Vinted. Sist oppdatert: 10/9/2025

$160K

Programvareutvikler
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Backend Programvareingeniør

Rekrutterer
Median $33.2K
Forretningsutvikling
$73.3K

Dataanalytiker
$73.1K
Dataforsker
$90K
Personalavdeling
$58.6K
Juridisk
$110K
Markedsføringsoperasjoner
$49.7K
Produktdesigner
$70.1K
Produktleder
$99.5K
Programvareutviklingsleder
$128K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Vinted er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Vinted er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $127,917. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Vinted er $73,173.

