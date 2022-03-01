VideoAmp Lønninger

Selskapskatalog
VideoAmps lønn varierer fra $135,000 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $293,460 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos VideoAmp. Sist oppdatert: 9/6/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $176K

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

Salg
Median $135K
Produktleder
Median $175K

Dataforsker
$169K
Programvareutviklingsleder
$293K
Ofte stilte spørsmål

Самая высокооплачиваемая позиция в VideoAmp — Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $293,460. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в VideoAmp составляет $175,000.

Andre ressurser