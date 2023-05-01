Selskapskatalog
Vicarious Surgical
Vicarious Surgical Lønninger

Vicarious Surgicals lønn varierer fra $91,017 i total kompensasjon per år for en Maskiningeniør på laveste nivå til $147,735 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Vicarious Surgical. Sist oppdatert: 9/6/2025

$160K

Maskinvareingeniør
$130K
Maskiningeniør
$91K
Produktleder
$126K

Programvareutvikler
$148K
Ofte stilte spørsmål

