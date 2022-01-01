Selskapskatalog
ViacomCBS Lønninger

ViacomCBSs lønn varierer fra $61,762 i total kompensasjon per år for en Forretningsoperasjonsleder på laveste nivå til $413,055 for en Personalavdeling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ViacomCBS. Sist oppdatert: 8/29/2025

$160K

Programvareutvikler
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

DevOps Ingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Produktleder
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Programvareutviklingsleder
Median $307K

Forretningsanalytiker
Median $134K
Dataanalytiker
Median $121K
Dataforsker
Median $209K
Produktdesigner
Median $160K
Løsningsarkitekt
Median $213K

Dataarkitekt

Markedsføring
Median $118K
Programleder
Median $150K
Prosjektleder
Median $105K
Finansanalytiker
Median $110K
Regnskapsfører
$79.7K
Forretningsoperasjonsleder
$61.8K
Forretningsutvikling
$328K
Tekstforfatter
$92.5K
Personalavdeling
$413K
Juridisk
$131K
Ledelsesrådgiver
$134K
Markedsføringsoperasjoner
$99.5K
Produktdesignleder
$209K
Rekrutterer
Median $100K
Salg
$221K
Cybersikkerhetsanalytiker
$133K
Teknisk programleder
$101K
Opptjeningsplan

33.33%

ÅR 1

33.33%

ÅR 2

33.33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos ViacomCBS er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.33% opptjenes i 1st-ÅR (33.33% årlig)

  • 33.33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.33% årlig)

  • 33.33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.33% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos ViacomCBS er Personalavdeling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $413,055. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ViacomCBS er $134,200.

