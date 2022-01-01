ViacomCBS Lønninger

ViacomCBSs lønn varierer fra $61,762 i total kompensasjon per år for en Forretningsoperasjonsleder på laveste nivå til $413,055 for en Personalavdeling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ViacomCBS. Sist oppdatert: 8/29/2025
33.33%
ÅR 1
33.33%
ÅR 2
33.33%
ÅR 3
Hos ViacomCBS er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.33% opptjenes i 1st-ÅR (33.33% årlig)
33.33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.33% årlig)
33.33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.33% årlig)
