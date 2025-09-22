Selskapskatalog
Verkada
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • UX-forsker

  • Alle UX-forsker lønninger

Verkada UX-forsker Lønninger

Den gjennomsnittlige UX-forsker totalkompensasjonen in United States hos Verkada varierer fra $170K til $242K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Verkadas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$195K - $228K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$170K$195K$228K$242K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere UX-forsker innrapporteringers hos Verkada for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.


Opptjeningsplan

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

30%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 10% opptjenes i 1st-ÅR (10.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedlig)

  • 30% opptjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedlig)

  • 40% opptjenes i 4th-ÅR (3.33% månedlig)

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 30% opptjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedlig)

  • 30% opptjenes i 4th-ÅR (2.50% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte UX-forsker tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos Verkada in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $242,190. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Verkada for UX-forsker rollen in United States er $169,740.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Verkada

Relaterte selskaper

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser