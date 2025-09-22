Selskapskatalog
Verkada
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Verkada Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Verkada varierer fra $195K per year for L2 til $452K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $235K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Verkadas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L2
(Inngangsnivå)
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
Vis 2 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

30%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 10% opptjenes i 1st-ÅR (10.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedlig)

  • 30% opptjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedlig)

  • 40% opptjenes i 4th-ÅR (3.33% månedlig)

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 30% opptjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedlig)

  • 30% opptjenes i 4th-ÅR (2.50% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Verkada in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $452,107. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Verkada for Programvareutvikler rollen in United States er $235,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Verkada

Relaterte selskaper

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser