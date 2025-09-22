Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Verkada varierer fra $195K per year for L2 til $452K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $235K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Verkadas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L2
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
10%
ÅR 1
20%
ÅR 2
30%
ÅR 3
40%
ÅR 4
Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
10% opptjenes i 1st-ÅR (10.00% årlig)
20% opptjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedlig)
30% opptjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedlig)
40% opptjenes i 4th-ÅR (3.33% månedlig)
15%
ÅR 1
25%
ÅR 2
30%
ÅR 3
30%
ÅR 4
Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
30% opptjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedlig)
30% opptjenes i 4th-ÅR (2.50% månedlig)
