Verkada
  • Lønninger
  • Inntektsoperasjoner

  • Alle Inntektsoperasjoner lønninger

Verkada Inntektsoperasjoner Lønninger

Inntektsoperasjoner-mediankompensasjonspakken hos Verkada utgjør totalt $190K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Verkadas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Verkada
Revenue Operations
San Mateo, CA
Totalt per år
$190K
Nivå
L4
Grunnlønn
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos Verkada?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

30%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 10% opptjenes i 1st-ÅR (10.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedlig)

  • 30% opptjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedlig)

  • 40% opptjenes i 4th-ÅR (3.33% månedlig)

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 30% opptjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedlig)

  • 30% opptjenes i 4th-ÅR (2.50% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Inntektsoperasjoner at Verkada sits at a yearly total compensation of $226,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verkada for the Inntektsoperasjoner role is $185,000.

Andre ressurser