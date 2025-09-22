Selskapskatalog
Verkada
Verkada Personaloperasjoner Lønninger

Den gjennomsnittlige Personaloperasjoner totalkompensasjonen hos Verkada varierer fra $141K til $198K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Verkadas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$153K - $178K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$141K$153K$178K$198K
Vanlig Område
Mulig Område

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Opptjeningsplan

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

30%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 10% opptjenes i 1st-ÅR (10.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedlig)

  • 30% opptjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedlig)

  • 40% opptjenes i 4th-ÅR (3.33% månedlig)

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 30% opptjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedlig)

  • 30% opptjenes i 4th-ÅR (2.50% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Personaloperasjoner hos Verkada ligger på en årlig totalkompensasjon på $197,540. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Verkada for Personaloperasjoner rollen er $141,100.

