Den gjennomsnittlige Personaloperasjoner totalkompensasjonen hos Verkada varierer fra $141K til $198K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Verkadas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
10%
ÅR 1
20%
ÅR 2
30%
ÅR 3
40%
ÅR 4
Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
10% opptjenes i 1st-ÅR (10.00% årlig)
20% opptjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedlig)
30% opptjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedlig)
40% opptjenes i 4th-ÅR (3.33% månedlig)
15%
ÅR 1
25%
ÅR 2
30%
ÅR 3
30%
ÅR 4
Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
30% opptjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedlig)
30% opptjenes i 4th-ÅR (2.50% månedlig)