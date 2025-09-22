Selskapskatalog
Markedsføring-mediankompensasjonspakken in United States hos Verkada utgjør totalt $175K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Verkadas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Verkada
Marketing
San Francisco Bay Area
Totalt per år
$175K
Nivå
hidden
Grunnlønn
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Verkada?

$160K

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

30%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 10% opptjenes i 1st-ÅR (10.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedlig)

  • 30% opptjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedlig)

  • 40% opptjenes i 4th-ÅR (3.33% månedlig)

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 30% opptjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedlig)

  • 30% opptjenes i 4th-ÅR (2.50% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

El paquete salarial más alto reportado para un Markedsføring en Verkada in United States tiene una compensación total anual de $180,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Verkada para el puesto de Markedsføring in United States es $175,000.

Andre ressurser